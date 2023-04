Nas in case di cura del Casertano, irregolarità nelle mense

(ANSA) - CASERTA, 05 APR - I carabinieri del Nas di Caserta, nelle ultime due settimane, hanno ispezionato 26 mense di case di riposo e cura sia pubbliche che private della provincia, riscontrando infrazioni in cinque casi per carenze igienico strutturali, mancanza di autorizzazione e degli attestati di formazione del personale.

I militari hanno elevato sanzioni per circa 15mila euro. In un caso è stato rilevato che lo smistamento dei pasti, sebbene termosigillati, veniva effettuato in una ex sala operatoria, utilizzata anche quale deposito di materiale ospedaliero e spogliatoio del personale. (ANSA).