'La Reggia sul Mare', ecco il nuovo Palazzo Reale

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Domani La Repubblica Napoli regala ai lettori in abbinamento con il quotidiano, il libro " La Reggia sul mare". La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con il direttore del Palazzo Reale di Napoli Mario Epifani e con l'editore Guida, nella collana "novanta-Venti". Il volume, racconta i nuovi progetti che stanno trasformando la reggia borbonica, restituendole un'identità che negli ultimi decenni sembrava offuscata. Nel libro il racconto dell'autonomia del museo con un'amministrazione indipendente e il finanziamento da parte del Ministero di 23 milioni di euro, i progetti di recupero degli spazi l'offerta ai visitatori. Entro l'anno sarà rispristinata la facciata su via Acton e il superbo torrino del Belvedere, un tempo accessibile solo ai sovrani, dal quale i turisti potranno ammirare il panorama. E ancora, dal progetto del museo della fabbrica al nascente Museo dedicato a Enrico Caruso: tutto il futuro del Palazzo svelato nelle 220 pagine, con le foto di Riccardo Siano e Stefano Renna. Un racconto iniziato dal direttore, con la descrizione dei lavori dell'arch. Almerinda Padricelli, arricchito da approfondimenti degli storici dell'arte e dei restauratori del palazzo, accompagnato delle firme dei giornalisti di Repubblica. L'opera curata da Ottavio Ragone, Concita Sannino, Aurelio Musi e Diana Kühne è introdotta dalla prefazione del direttore de La Repubblica Maurizio Molinari e dal saluto di Massimo Osanna, direttore generale Musei. La seconda parte del libro è ricca di testimonianze: dallo scrittore Maurizio de Giovanni al rettore al dell'Università di Napoli Federico II Matteo Lorito, dagli artisti Mimmo Paladino e Jago al console Spagnolo Carlos Maldonado e ancora Ornella Muti, Massimo Ranieri, Carmine Recano, Giacomo Rizzo, Manlio Santarelli e Alessandro Siani.

