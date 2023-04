Investì la compagna simulando incidente, preso 43enne

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 05 APR - A Capodanno avrebbe investito con la propria auto la compagna, simulando poi un incidente. Oggi, a seguito di attività di indagine, i Carabinieri hanno eseguito a carico di un 43enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'episodio è accaduto nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2023 su una stradina alle pendici del Vesuvio a Ercolano (Napoli) dove l'uomo. residente in un comune a Nord di Napoli, a seguito di una violenta lite con la convivente, l'ha investita provocandole gravi traumi.

Agli investigatori, il compagno avrebbe denunciato un tentativo di rapina asserendo che aveva involontariamente investito la compagna, scesa dall'auto e nascostasi dietro il veicolo, per scappare.

Le indagini dei carabinieri della locale tenenza si sono scontrate contro un muro di omertà: al loro arrivo, i presenti si sono dileguati e nessuno ha fornito contributi utili. Anche la persona offesa, sentita alcuni giorni dopo in ospedale, avrebbe confermato la versione del convivente senza sporgere querela.

Le attività di intercettazioni, ambientali e telefoniche, hanno permesso di ricostruire con esattezza l'evento, confermato successivamente dagli esiti della consulenza tecnica effettuata per chiarire dinamica e modalità dell'investimento.

La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Casalecchio di Reno (Bologna) ed è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I reati contestati sono tentato omicidio, simulazione di reato e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. (ANSA).