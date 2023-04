Investe un uomo e fugge, arrestato dai Carabinieri a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - In via Cesare Rosaroll, a Napoli, i Carabinieri della compagnia Napoli Stella - su segnalazione del 112 - sono intervenuti per un investimento pedonale. I militari erano distanti poche centinaia di metri e si sono messi all'inseguimento dell'auto, una mini-cooper con targa polacca, il cui conducente, non prestando soccorso, è fuggito.

I carabinieri hanno bloccato l'auto a piazza Volturno e fermato l'autista. Si tratta di un 34enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana che è stata sequestrata. Gli accertamenti effettuati all'Ospedale del Mare hanno permesso di constatare che il 34enne era positivo alla cocaina, ai cannabinoidi, alla benzodiazepine e all'alcol. L'uomo è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni stradali aggravate.

La persona investita, un 38enne del Bangladesh è ancora nel reparto ortopedia del Cardarelli per fratture multiple, ma non è in pericolo di vita. (ANSA).