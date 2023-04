Il figlio del boss Di Lauro arrestato per maltrattamenti alla moglie

Salvatore Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, quest'ultimo detenuto al 41bis, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto accertato dalla Squadra Mobile di Napoli e dal pubblico ministero, il sesto figlio di Paolo, "con reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche, ha maltrattato la moglie anche in presenza dei figli minori della coppia". La donna, non più convivente, ha denunciato le violenze il 27 febbraio scorso: il giorno prima il marito si è presentato sotto il balcone di casa con del liquido incendiario.



Salvatore Di Lauro, 35 anni - è nato a Napoli il 7 febbraio 1988 - è il sesto dei dieci figli del capo clan Paolo Di Lauro, detto "Ciruzzo o' milionario". Venne arrestato per la prima volta l'8 febbraio 2006 e scarcerato nel 2014 per fine pena. Il secondo arresto risale al 6 giugno 2017 e la sua scarcerazione avvenne appena 15 giorni dopo, il 21 giugno 2017. La misura cautelare nei confronti del 35enne è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della IV sezione (fasce deboli, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) della Procura della Repubblica partenopea.