Comune Nola, domani al via incontri per Puc

(ANSA) - NOLA, 05 APR - Partirà domani la prima sessione di incontri dedicati al Piano urbanistico comunale di Nola (Napoli), ed ai progetti di valorizzazione di piazza d'Armi e dei luoghi storici della città. Un Puc che mira ad una nuova vision che testimonierà il passato in chiave 4.0. L'appuntamento è per le 14,30 nella chiesa dei Santi Apostoli per presentare alla città il preliminare del Piano urbanistico comunale. Con il sindaco Carlo Buonauro ci saranno l'assessore regionale campano all'urbanistica e governo del territorio, Bruno Discepolo; il consigliere delegato all'urbanistica della città metropolitana di Napoli, Giuseppe Bencivenga; la dirigente dell'ufficio tecnico comunale, Rosa Pascarella; il direttore del dipartimento di architettura dell'università Federico II di Napoli, Michelangelo Russo insieme con i docenti del DIARC, Mario Losasso, Anna Terracciano, Andrea Pane, Pasquale De Toro ed Enrico Formato.

Si tratta del primo incontro per condividere con i cittadini la fase preliminare dello strumento urbanistico cui lavoreranno gli uffici comunali con il supporto scientifico del dipartimento di Architettura dell'ateneo federiciano. Cinque le strategie intorno alle quali si svilupperà un'idea di città che mette al centro Piazza d'Armi, storica porta d'ingresso di Nola, e che coniuga i progetti di rigenerazione urbana con la valorizzazione delle risorse storiche ed agricole senza tralasciare il processo di trasformazione delle aree produttive per migliorarne la sostenibilità ambientale e gli interventi per favorire l'indipendenza energetica, sostenere i giovani e le famiglie a basso reddito con soluzioni abitative ad hoc e per moltiplicare l'inclusione ed il senso di comunità attraverso spazi comuni.

"Diamo il via alla fase di democrazia informativa e partecipativa che coinvolgerà i cittadini nelle scelte che riguarderanno il futuro della nostra città. Insieme - sottolinea il sindaco Buonauro - saremo chiamati a proiettare Nola nel futuro, esaltandone lo straordinario potenziale storico e culturale e nello stesso tempo rendendola contemporanea attraverso l'interpretazione delle nuove esigenze di vivibilità della comunità". (ANSA).