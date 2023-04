Aggressioni a 118, sindacato prepara dossier per Prefetto

(ANSA) - AVELLINO, 05 APR - Un dossier con tutti gli atti di aggressione che si sono verificati negli ultimi tre anni nei confronti del personale sanitario. Lo annuncia il segretario della Funzione pubblica Irpinia-Sannio della Cisl, Massimo Imparato, a poche ore dall'ennesimo episodio di violenza registrato stamattina a Solofra, in provincia di Avellino, consumato contro gli operatori del 118 da un 44enne che è stato poi fermato dai carabinieri. Il dossier sarà consegnato al Prefetto di Avellino, Paola Spena, e al sindaco del comune capoluogo, Gianluca Festa. "Possiamo già dire -sottolinea Imparato- che oltre il 70 per cento del personale aggredito è di sesso femminile e che nel 60 per cento dei casi a subire le aggressioni è il personale in servizio al Pronto Soccorso". Dal sindacato parte anche la richiesta al sindaco di Avellino di chiedere con urgenza al Prefetto la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza: "È urgente aprire un tavolo per salvaguardare chi, come medici, infermieri e autisti, ogni giorno rischia l'incolumità facendo il proprio lavoro". Il sindacato sta valutando anche la possibilità di costituirsi parte civile nei processi a carico degli aggressori. (ANSA)