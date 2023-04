A Napoli giurano gli allievi dell'Accademia Aeronautica

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - "Fa sempre effetto vedere ragazzi che scelgono di dedicare la loro vita al servizio dello Stato, in questa caso per la Difesa. Dà speranza per il futuro: abbiamo davant a noi quelli che domani saranno classe dirigente del Paese". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi in piazza del Plebiscito, a Napoli, ha preso parte alla cerimonia di giuramento degli allievi del corso Drago VI dell'Accademia Aeronautica militare, che ha sede a Pozzuoli (Napoli).

Ogni anno la cerimonia di giuramento si svolge nel perimetro dell'istituto di formazione ma quest'anno - in occasione del centenario dell'Arma azzurra - si è svolta in piazza del Plebiscito alla presenza, tra gli altri, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Luca Goretti e del comandante dell'Accademia, generale Luigi Casali.

Dopo mesi di studi e preparazione gli allievi del corso Drago VI (di cui cinqe stranieri) da oggi con la cerimonia del giuramento e del battesimo sono entrati a far parte ufficialmente nella famiglia dell'arma azzurra.

Giovani che, seguendo un corso di studi cilvili (che si concluderà con la laurea in varie discipline) oltre che di formazione militare, saranno pronti ad affrontare sfide, ha stigmatizzato il ministro "che molto probabilmente saranno molto più impegnative di quelli che affrontiamo oggi" Al termine della formula di giuramento una pattuglia acrobatica dell'Aeronautica ha sorvolato il cielo di Napoli. Un sorvolo salutato con un caloro applauso dai presenti, tra cui i familiari dei giovani allievi. E proprio ai familiari dei cadetti lo stesso Crosetto si è rivolto più volte nel corso del suo intervento.

Mediamente nell'istituto di Pozzuoli (aperto all'inizio degli anni '60) sono ospitati ogni anno circa 600 frequentatori e a partire dal 1928 sono stati ospitati circa 700 studenti stranieri. Tra l'Aeronautica e la Campania c'è un legame strettissimo. Prima di Pozzuoli, infatti, l'istituto di formazione per i futuri ufficiali ha avuto sede a Caserta e a Nisida. (ANSA).