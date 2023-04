A Ercolano in un capannone il 'cimitero' delle auto rubate

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - A Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito un capannone a via San Vito e lì hanno rinvenuto e sequestrato diverse carcasse e parti di auto. Del telaio nessuna traccia ma è altamente verosimile - secondo i Carabinieri - che si tratti di provenienza illecita. L'intera area è stata sequestrata.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri. (ANSA).