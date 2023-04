(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Oltre 160 documenti falsificati, tra i quali carte di identità parzialmente compilate e in bianco, patenti di guida, codici fiscali e tessere sanitarie, insieme ad uno zaino contenente una pistola Beretta calibro 7,65, carica e con matricola abrasa, 28 cartucce calibro 9 Luger e 42 cartucce 7.65, sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri a Casal di Principe (Caserta) durante una perquisizione effettuata a casa di un 38enne del posto, che è finito in carcere.

L'operazione è partita dopo che I carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno controllato in strada, in via Macario, l'auto del 38enne, che era stata segnalata come vettura sospetta da un cittadino. Nell'abitacolo i militari hanno rinvenuto un proiettile inesploso, quindi sono andati a casa del 38enne trovando i 164 documenti contraffatti, l'arma clandestina e anche una dose di cocaina. L'uomo è stato portato in carcere mentre le indagini proseguono per risalire alla provenienza dei documenti e degli intestatari delle carte falsificate, nonchè all'identificazione di eventuali complici. (ANSA).