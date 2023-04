Settimo aereo di easyJet a Napoli, si amplia l'offerta

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Con l'arrivo a giugno del settimo aereo con base all'aeroporto internazionale di Napoli, easyJet si amplia e punta a raggiungere nel 2023 il traguardo dei 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo campano dal primo volo operato nel 2000. L'investimento è stato annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata in collaborazione con Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno.

Con l'incremento della flotta, si rafforza anche l'offerta di easyJet per la stagione estiva, durante la quale la compagnia prevede di trasportare oltre 2 milioni e mezzo di passeggeri, in crescita del 7% rispetto allo scorso anno. Sarà possibile scegliere tra 41 destinazioni (35 internazionali e 6 domestiche) in 12 Paesi. Tra le rotte anche i nuovi collegamenti per Porto e Birmingham in partenza da inizio aprile, per Pola (Croazia), Heraklion (Creta) e Monaco di Baviera operative da fine giugno. Annunciata poi la ripresa delle rotte per Zurigo e per Lampedusa. Con la stagione invernale, poi, la flotta easyJet a Napoli potrà contare su due aeromobili di nuova generazione Airbus A320neo, che consentono una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai velivoli che sostituiscono e una riduzione del 50% dell'inquinamento acustico.

"Con sette aeroplani - ha detto Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia - potremo offrire il più ampio programma di volo di sempre e il miglior network di destinazioni dall'aeroporto di Capodichino. Questo investimento su Napoli dimostra il nostro rinnovato impegno per il mercato italiano, dove abbiamo sempre investito in un'ottica di lungo periodo e di crescita sostenibile".

"Il potenziamento della base easyJet - ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato Gesac - è un segnale di fiducia nell'aeroporto di Napoli, con immediati riflessi occupazionali e nell'indotto turistico. Con il fondamentale contributo dei nostri partners, abbiamo progressivamente ampliato l'offerta voli ed i mercati di provenienza/destinazione, permettendo a milioni di turisti di visitare la nostra regione e favorendo la mobilità dei passeggeri che possono contare su un network di 113 rotte, prevalentemente internazionali". (ANSA).