Reggia di Caserta, tutto pronto per il boom di Pasqua

(ANSA) - CASERTA, 04 APR - Le festività pasquali con la Reggia di Caserta. Il monumento vanvitelliano resterà infatti regolarmente aperto nelle giornate di Pasqua (9 aprile) e lunedì dell'Angelo (10 aprile) e si prepara ad un autentico boom, dopo gli oltre diecimila visitatori della domenica delle Palme, prima di aprile in cui si entrava gratis, e gli 86mila accolti nel mese di marzo.

Nei due giorni di festa, ma anche sabato 8 aprile, resterà aperta anche la Castelluccia nel Bosco Vecchio, il "fortino" del Parco reale circondato da magnolie monumentali, palme e araucarie.

La Reggia non sarà visitabile martedì 11 aprile, giorno di consueta chiusura settimanale. In una nota la direzione museale rende noto che "i biglietti di accesso saranno contingentati per numeri e fasce orarie anche per la visita al solo Parco reale".

Il giorno di Pasquetta "è vietato fare pic nic nel Parco Reale anche nella zona della Pineta. Non è consentito introdurre borse frigo e palloni". (ANSA).