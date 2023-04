Picasso e l'antico al Mann per i 50 anni dalla morte

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Si apre domani la mostra 'Picasso e l'antico' al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (fino al 27 agosto) unico appuntamento italiano nel progetto internazionale "Picasso Celebration 1973 - 2023: 50 mostre ed eventi per celebrare Picasso" nel cinquantenario della morte (8 aprile 1973). L'esposizione curata da Clemente Marconi parte dal suggestivo racconto della celebre visita di Picasso a Napoli e Pompei nel 1917 ed è allestita nelle sale della collezione Farnese. Nella prima parte si presenta il museo al tempo - allora Museo Nazionale di Napoli - la seconda è relativa al confronto tra le opere e i lavori di Pablo Picasso. In mostra l'eccezionale prestito del British Museum di Londra di 37 delle 100 tavole che compongono la Suite Vollard, incisioni realizzate tra il 1930 e il 1937. A queste si aggiungono i rilevanti prestiti del Museo Picasso di Parigi e di Gagosian New York per un insieme di 43 opere messe a confronto principalmente con le sculture Farnese e i dipinti da Pompei, entrambi importanti chiavi di lettura del percorso artistico picassiano.

"Siamo di fronte al più raffinato dialogo mai composto fra i disegni e le opere del Maestro e le statue e gli affreschi delle collezioni Farnese e pompeiane - sottolinea il direttore del MANN Paolo Giulierini - Nessun museo al mondo poteva costruire una simmetria del genere." La mostra è sostenuta dalla Regione Campania. Organizzazione e catalogo Electa. All'anteprima (ore 11) intervengono con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Christian Masset (Ambasciatore di Francia) Miguel Fernández-Palacios (Ambasciatore di Spagna), Cécile Debray Presidente Musée national Picasso-Paris e Coordinatrice Comitato Picasso. Per l'inaugurazione (ore 17, ingresso gratuito) performance di danza prodotta da Korper 'Tauromachia - la lotta del doppio' (ore 18), cura artistica di Gennaro Cimmino, coreografia di Adriano Bolognino, costumi di Andrea Bolognino.

