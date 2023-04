Migranti: Caritas Salerno, abbigliamento e cibo per profughi

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Volontari e mezzi della Caritas diocesana di Salerno Campagna Acerno in prima linea, al porto di Salerno, per assistere allo sbarco, dalla nave Ocean Viking, dei circa 90 migranti provenienti dall'Africa subsahariana.

"I nostri operatori hanno predisposto una postazione con un punto di primo ristoro con tè caldo, acqua e brioche - si legge in una nota - pronti anche capi di abbigliamento, pantaloni, felpe, maglie, scarpe e ciabatte per chi dovesse avere bisogno.

Dall'alba, inoltre, i volontari sono stati impegnati nel preparare il pranzo e la cena con panini e riso, che saranno poi distribuiti nel corso della giornata nei luoghi di prima accoglienza". (ANSA).