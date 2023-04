Incidenti stradali: quattro feriti sul raccordo Salerno-Avellino

(ANSA)- AVELLINO, 4 APR- Quattro persone sono rimaste ferite dopo un tamponamento che ha coinvolto due auto e un furgone sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17:00 all'interno della galleria Monte Pergola, nel territorio del comune Irpino di Aolofra, in direzione Avellino ed ha provocato forti rallentamenti anche a causa dei lavori in corso su questo tratto di carreggiata. I feriti, nessuno dei quali gravi, sono stati visitati sul posto dai medici delle ambulanze del 118. I vigili del fuoco del distaccamento di Avellino hanno poi rimosso i mezzi coinvolti nell'incidente e provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. (ANSA)