A Napoli cineforum dei giovani per diritti e legalità

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - "Non c'è possibilità di sviluppo se non c'è pace. Napoli è stata la prima città a manifestare dopo l'aggressione all'Ucraina. Ora è giusto continuare coinvolgendo i giovani sempre di più". Lo dice il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, illustrando il ciclo di cineforum dal titolo 'Fore o' cinema' organizzato nello spazio comunale di Forcella della Biblioteca Annalisa Durante a Napoli.

Domani, 4 aprile, alle 15,30, proiezione del film 'Jojo Rabbit'. Lo introdurranno Pino Perna, presidente dell'associazione Durante, Camilla Iovino, segretaria regionale Uil Campania, Ciro Mozzillo, segretario organizzativo Uil Scuola Napoli e Campania.

Nel dibattito successivo al film interverranno Lucia Fortini, assessora regionale alla Scuola, al Welfare e alle Politiche giovanili, Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania, Olga Korenkova, My Volia Aps, Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis.

Il cineforum dei giovani per i diritti e la legalità è promosso da Uil Campania, Uil ScuolaRua, Uniti Aps e Fitel, insieme all'associazione A.Durante. (ANSA).