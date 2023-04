Sicurezza: controlli Cc nel Casertano, dieci denunce

(ANSA) - CASERTA, 03 APR - Dieci persone denunciate e di oltre 450 controllate: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri nel Casertano, in particolare ad Aversa e nei comuni limitrofi di Cesa e Teverola. In azione i carabinieri della Compagnia di Aversa supportati dalle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri "Campania". Nel corso dei controlli è stato denunciato un parcheggiatore abusivo, un uomo evaso dai domiciliari, un ladro di biciclette; un'altra persona è stata denunciata per ricettazione perché trovata a bordo di un mezzo a due ruote rubato, altre denunce sono arrivate per porto illegale di armi, guida in stato di ebbrezza, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti con il sequestro di una decina di dosi di hashish.

Sono stati inoltre controllati 260 veicoli ed elevate 66 contravvenzioni al codice della strada. (ANSA).