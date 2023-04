Rapine e furti nella stazione della metro di Napoli, due arresti

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - Sono accusati di una serie di furti e rapine consumate all'interno e nei pressi della stazione Piazza Cavour della linea 2 della metropolitana di Napoli, prevalentemente ai danni di turisti e anziani: si tratta di Francesco Ziccardi e di Enzo De Ponte, rispettivamente di 55 e 39 anni, arrestati dai carabinieri della Stazione Napoli Stella e gli agenti della Polfer di Napoli che hanno notificato a entrambi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura.

I militari e i poliziotti hanno documentato e accuratamente analizzato le immagini dei furti e delle rapine riprese dai sistemi di video sorveglianza: principali obiettivi dei due malviventi erano anziani e i tantissimi turisti che arrivano in piazza Cavour per visitare il centro città. Molta della refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Ziccardi e De Ponte sono ora chiusi nel carcere di Poggioreale.

