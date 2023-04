Per Pasqua uova e colombe per bimbi disabili del Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - Ha preso il via la consegna delle uova di Pasqua per i bimbi disabili organizzata da "La Battaglia di Andrea", l'associazione che si occupa dei diversamente abili di Afragola (Napoli) e non solo.

"Anche quest'anno abbiamo ricevuto la telefonata di Angela Canciello di Marican Holding, - fa sapere la presidente Asia Maraucci - per dirci che come sempre ci arriverà il suo camion pieno di colombe e uova pasquali da distribuire ai nostri piccoli. Oggi inizieremo la distribuzione per portare un po' di gioia in tutte le famiglie che seguiamo per portare un sorriso".

"L'attenzione alla persona da parte della nostra famiglia - fa sapere Angela Canciello, responsabile Food del Gruppo Marican - si concretizza quotidianamente, attraverso un piano di responsabilità sociale aziendale, basato sulla collaborazione con associazioni ed enti non profit, tra i quali "La Battaglia di Andrea" che si spende quotidianamente per sostenere chi ha bisogno di aiuto e per favorire lo sviluppo e l'inclusione".

(ANSA).