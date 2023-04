Pd: Campania; Misiani, De Luca? Terzo mandato è tema nazionale

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - "E' stata molto positiva oggi la presa di contatto con il Pd della Campania nella mia prima giornata. Ho parlato con il segretario di Napoli e il presidente per un primo punto sulla situazione politica e organizzativa.

Una giornata intensa e molto utile". Lo ha detto il senatore Antonio Misiani, commissario del Pd della Campania inviato dal Nazareno dopo lo stop alle elezioni per il nodo del tesseramento non convalidato a Caserta e provincia.

Misiani oggi ha incontrato il segretario di Napoli tornerà a Napoli dopo i giorni di Pasqua e incontrerà il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il commissario aveva oggi un primo appuntamento con De Luca, che è però stato rinviato dal governatore dopo Pasqua per impegni di lavoro.

Misiani poi parla dell'ipotesi, lanciata dal governatore Vincenzo De Luca, di modificare la legge regionale che limita a due mandati consecutivi l'incarico di presidente: "Sul terzo mandato - ha detto Misiani - ci sarà una riflessione del Pd a livello nazionale. Sarà quella la sede in cui discutere e definire l'orientamento a partire dalle iniziative che promuove la segretaria Schlein. Il tema è nazionale e ci sarà una posizione del Pd nazionale". Parlando di Manfredi sindaco, Misiani e dell'ipotesi di un'intesa con il M5s per le prossime amministrative, Misiani sottolinea: "L'esperienza di Napoli è molto positiva, sono estimatore di Manfredi ed è una delle esperienze di governo che funzionano molto bene. Poi verso le elezioni valutiamo caso per caso, costruiamo una panoramica su quello che accade nel territorio e faremo il punto sulle situazioni parlando con le federazioni locali". (ANSA).