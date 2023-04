Colpi d'arma da fuoco contro portone abitazione a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro il portone d'ingresso di un'abitazione a Napoli.

Il fatto in vico Tutti i Santi. Sul posto si è recata la Polizia. L'abitazione è attualmente in fitto ad una ragazza che ha spiegato di non aver avuto minacce. (ANSA).