Scambio droga nel parcheggio del centro commerciale, due arresti

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 02 APR - Avevano scelto l'area di sosta di un centro commerciale per scambiarsi la droga. Scoperti ed arrestati. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli), dove i carabinieri della locale stazione capoluogo e quelli della sezione radiomobile hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Michele Tarantino e Giovanni Scognamiglio, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due sono stati sorpresi all'interno del parcheggio del centro commerciale Silos mentre si scambiavano due grosse buste di plastica sotto vuoto. I militari, supportati anche da personale del Reggimento Campania, hanno bloccato Tarantino e Scognamiglio, il primo 62 anni, il secondo 43, prima che riuscissero a fuggire. Nei bustoni c'erano un chilo e 350 grammi di marijuana.

La droga è stata sequestrata, mentre Tarantino e Scognamiglio sono finiti in carcere in attesa di giudizio.

