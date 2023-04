Migranti: 92 soccorsi dalla Ocean Viking, diretta a Salerno

(ANSA) - ROMA, 02 APR - La Ocean Viking ha soccorso 92 persone, tra cui 9 donne e circa 40 minori non accompagnati, da un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia.

Le autorità italiane hanno assegnato Salerno come porto di sbarco, "a 880 km di distanza. Il meteo peggiora, temiamo che la navigazione possa colpire negativamente i naufraghi", lamenta Sos Mediterranee. (ANSA).