Autismo: Luciano Sorbillo, pizza è simbolo inclusione sociale

(ANSA) - NAPOLI, 02 APR - "Adottare" un giovane con disturbi dello spettro autistico per insegnargli l'antico e prestigioso mestiere del pizzaiolo: è l'appello che Luciano Sorbillo, ambasciatore della pizza in Italia e nel mondo, lancia ai suoi colleghi napoletani e non in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo.

Una iniziativa che fa il paio con PizzAut, la pizzeria di Nico Acampora in cui lavorano dipendenti autistici, inaugurata oggi a Monza alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Rappresenta una sintesi di innovazione, tradizione e solidarietà l'iniziativa di Acampora", spiegano Luciano Sorbillo e Molino Signetti, quest'ultimo padre di una realtà prolifica nell'utilizzare farine, "un segnale di vicinanza, progresso e fiducia nelle capacità di tutti e per opportunità per tutti, - aggiungono - e la pizza simboleggia l'inclusione alla perfezione, con la sua capacità di arrivare a ogni persona ovunque nel mondo".

Luciano Sorbillo è reduce dal Vinitaly dove ha accolto, nel suo stand, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. (ANSA).