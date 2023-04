Treno Circumvesuviana si guasta, viaggiatori scendono sui binari

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 01 APR - Ennesimo guasto e soliti disagi per gli utenti della Circumvesuviana, la ferrovia che collega Napoli con numerosi comuni della provincia.

Come già accaduto in altre occasioni i passeggeri di un convoglio rimasto bloccato sono scesi sui binari, suscitando in questo caso una dura presa di posizione dell'azienda che parla di "comportamenti irresponsabili".

È l'epilogo di un'altra giornata tormentata per le linee vesuviane, ricostruita in una nota dalla stessa Eav, la holding regionale dei trasporti che gestisce la Circum: "Il treno 1152, partito da Sorrento alle ore 15.12 (in orario), in doppia composizione con materiale degli anni '70, giunto nei pressi del segnale di protezione di Torre Annunziata ha avuto un surriscaldamento ai reostati che ha provocato il fermo". A questo punto, sempre come spiega l'azienda di trasporti, "una parte dei viaggiatori, irresponsabilmente, senza attendere disposizioni da bordo, hanno forzato quasi immediatamente le porte lato monte e lato mare portandosi sulla massicciata e provocando occupazione della linea e conseguenti disagi alla circolazione". "Nell'arco di mezz'ora il problema è stato risolto - conclude l'Ente Autonomo Volturno - ed organizzato il soccorso con un'altra coppia di treni che hanno agganciato i veicoli guasti e li hanno ricoverati nella stazione di Torre Annunziata". (ANSA).