Studenti 'Marconi' senza sede da settembre, in corteo a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - Torneranno in piazza gli studenti dell'istituto superiore "Marconi" di Giugliano percè da settembre scorso non hanno più una sede e sono costretti a segjuire le lezioni solo di pomeriggio. La sede di via Basile è stata dichiarata inagibile ed i lavori di ristrutturazione (i fondi ci sono) non sono iniziati. Per completarli occorrono tre anni.

Il 14 aprile sfileranno non più a Giugliano ma saranno in corteo lungo le strade di Napoli. Infatti da piazza Garibaldi si recheranno in piazza Matteotti sotto la sede della Città metropolitana per chiedere un incontro che sia risolutivo. Da settembre gli stuidenti attendono che siano messe loro a disposizione alcune sedi alternative in modo da riprendere le lezioni di mattina. Al momento sono ospitati in quattro scuole di Giugliano, ma solo di pomeriggio.

Per le due sedi alternative individuate dalla Cottà Metropolitana di Napoli (per una sono stati avviati i lavori di adeguamento) però non somo stati ancora sottoscritti i contratti di locazione.

"Qualcuno ci dice che la politica ha fatto tanto - affermano gli studenti -ma che ci sono tempi burocratici. Ci chiediamo se sei mesi non siano sufficienti per completare un iter amministrativo quanto tempo occorra?" Il Comue di Giugliano ha messo a disposizione alcuni locali di proprietà pubblica che fino a qualche anno fa hanno ospitato una scuola primaria gestita da una congregazione religiosa.

Struttura che però bisogno di lavori di adeguamento che però non sono partiti.

"Nei mesi scorsi ci hanno rassicurato che in tempi brevi sarebbe stata trovata una soluzione - aggiungono - e ad ogni data c'è stata un rinvio. Ora vogliano un impegno definitivo e una data certa". (ANSA).