Sos compagnie, 'ferme corse extra estive aliscafi Capri'

(ANSA) - CAPRI, 31 MAR - Si addensano nubi sul primo weekend di aprile a Capri a causa del mancato rinnovo delle corse extra estive degli aliscafi che deve essere autorizzato dagli uffici regionali. Le compagnie di navigazione Nlg e Snav hanno comunicato ai loro utenti, pendolari, turisti ed agenzie sui rispettivi web che per ora continueranno ad essere effettuate solo le corse abituali attive tutto l'anno, insufficienti rispetto all'aumento dei passeggeri nella bella stagione.

Commenta il direttore generale dell'Nlg Maurizio Aponte: "Abbiamo sperato fino all'ultimo giorno utile, ossia ieri 30 marzo, che ci fossero state accordate come tutti gli anni le autorizzazioni delle corse semestrali che rilascia la Regione.

Purtroppo così non è stato e ci troviamo oggi in questa difficile situazione che si è venuta a creare stante il mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie ad effettuare le tradizionali corse estive". (ANSA).