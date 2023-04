Sorrento si mobilita per D'Esposito del Wwf

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Diverse associazioni della Penisola sorrentina si sono riunite per protestare contro l'aggressione subita da Claudio D'Esposito, presidente del Wwf Terra del Tirreno: un sostegno morale all'ambientalista pestato a sangue domenica scorsa a Sant'Agnello e ricoverato in ospedale.

Varie associazioni hanno annunciato un doppio appuntamento di solidarietà che si svolgerà a Sorrento martedì 4 aprile. Si riuniranno dalle 10 alle 12,00 con un gli studenti, mentre dalle 17,30 alle 19,00 danno appuntamento a tutti i cittadini per un presidio che si svolgerà in piazza Tasso.

Ad organizzare l'iniziativa il Wwf Campania con, tra gli altri, "Vas Onlus", "Cittadini contro le mafie e corruzioni", "Flaica Cub", "Conta anche Tu", "Associazione Caponnetto", "La Grande Onda", "Italia Nostra", Cisal, Istituto Torquato Tasso, "Sorrento Bene Comune" e "(R)esistenza anticamorra". (ANSA).