Scudetto Napoli, su tende parasole si celebra il terzo titolo

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Tre tende parasole trasformate in altrettanti scudetti. Anche così, a Napoli, tra festoni e bandiere che ormai colorano d'azzurro tutta la città, ci si prepara a festeggiare la vittoria in campionato. L'iniziativa è del tifoso Oscar Mezzogiorno che, dovendo cambiare i teli, ha sottoposto agli istallatori la sua idea, raccolta al volo dai tappezzieri.

"Mi sono prima accertato che tifassero Napoli, ma lo avrei capito comunque dalla rapidità e dalla dedizione con cui hanno portato a termine il lavoro", ha detto, scherzando, parlando con l'ANSA.

Il balcone, al terzo piano di un edifico di Viale dei Pini, zona collinare a ridosso di Capodimonte, è diventato in poco tempo l'attrazione del quartiere anche se la tenda con il numero 3 è quasi sempre tirata su. "Solo un po' di scaramanzia - spiega Oscar, che con orgoglio racconta di essere il nipote del famoso attore napoletano Vittorio Mezzogiorno - ma il tifoso che è in me e in tutta la mia famiglia ha prevalso".

Anche il condominio ha chiuso un occhio sull'iniziativa, tollerando con piacere ma 'a tempo determinato', quella appariscente variazione cromatica della facciata che, dai rumors raccolti dal portinaio del palazzo, potrebbe essere presto emulata da altri inquilini. (ANSA).