Parcheggio in un'area sottoposta a vincolo, nove denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - I militari della stazione Carabinieri Forestale di Napoli, nell'ambito del controllo del territorio disposto dal Gruppo, a Napoli, hanno denunciato 9 persone.

I militari hanno verificato la realizzazione di un parcheggio per automezzi con relativa modifica dello stato dei luoghi su un suolo sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale. Hanno proceduto quindi al sequestro dell'intera area di circa 800 metri quadrati. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell'ambiente per accertare che siano sottratti, anche in città, spazi verdi ed aree agricole. (ANSA).