Docufilm "Palummella-L'Ultrà di Maradona",il tifo resta centrale

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - "Nel periodo 1986-1987 l'Argentina è campione del mondo, Napoli è campione d'Italia, esce il film mio con Nino D'Angelo; oggi l'Argentina è campione del mondo, lo scudetto è degli azzurri e il film sta per uscire: forse Diego ci chiederà un ultimo sogno per noi napoletani, la Champions".

Così Gennaro Montuori ('Palummella', storico capo della tifoseria azzurra, 65 anni) in occasione della presentazione, nel Museo Filangieri, del docufilm "Palummella-L'Ultrà di Maradona", dal 4 aprile nell'Uci Cinema di Casoria e dal 10 maggio - data simbolo del primo scudetto - nelle sale Uci di Torino, Milano, Roma.

"Un albero che cade non deve fare più rumore di una foresta che cresce - spiega Montuori rispondendo ad una domanda sulla tifoseria e sulle diverse componenti del mondo calcio - e l'esempio è stato il nostro 'Commando Ultrà' con la gioia delle famiglie e di tanti ragazzi. Il tifo è la cosa più bella nella vita ma c'è chi ci toglie la bandiera e il respiro, ci sono tante cose che è difficile raccontare. In ogni caso la passione è uguale fra il primo scudetto e quello di oggi. Dirò sempre, forza Napoli e forza Diego". "L'importante è non cadere nelle trappole sia in trasferta che in casa. La tifoseria rappresenta il gioco del calcio, il tifo è l'anima del calcio".

'Palummella-L'Ultrà di Maradona' - è stato sottolineato nell'incontro al quale hanno partecipato rappresentanti del mondo del calcio (fra cui gli ex azzurri Ciro Muro e Giuseppe Volpecina) ed artisti - "non vuole celebrare Gennaro Montuori, ma tutti i milioni di 'Palummella' . E' stato un ideale di tifoso finalizzato solo a divertirsi e disperarsi per il gioco più bello del mondo, opponendosi con forza alla violenza e alla droga". Nel docufilm protagonisti, con Montuori, sono Diego Armando Maradona Jr, una delegazione del Napoli campione d'Italia, la piccola Costanza Montuori, Davide Marotta, Vincenzo Merolla, Riccardo Avitabile, Rosa Miranda, Angelo Pisani, Antonio Bostik, Antonio Faiello, Magda Mancuso, Angelo Pompameo, Angelo Iannelli. Le musiche sono di Nino D'Angelo, Aniello Misto e Gennaro Franco della Sud in Sound. L'evento di presentazione è stato organizzato da Naples 1906 con Assogioca. (ANSA).