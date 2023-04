Atletica: Neapolis Marathon prepara la terza edizione

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Gli organizzatori della Neapolis Marathon, la gara sulla distanza dei 42,195 km in programma domenica primo ottobre, sono in piena attività. Fino a domani saranno a Milano, nell'area Expo della maratona, per promuovere la loro gara e accettare le iscrizioni tra chi si recherà al loro spand.

Inoltre è di queste ore l'annuncio da parte della Ssd Neapolis Marathon, società organizzatrice dell'omonima gara, della rinnovata partnership con Italiana Assicurazioni, che anche per il 2023 sarà title sponsor della maratona di Napoli. Un risultato raggiunto di comune accordo e con reciproca soddisfazione, come fanno sapere le parti attraverso una nota, visti i buoni riscontri delle passate edizioni.

Italiana Assicurazioni, in particolare, è title sponsor sia della Neapolis Marathon sia della Neapolis Half. Un risultato che "inorgoglisce" il presidente del comitato organizzatore: ''Per il terzo anno - afferma Maurizio Marino - Italiana Assicurazioni e Neapolis Marathon sono ancora insieme, per promuovere e valorizzare il territorio campano. Un binomio che ispira fiducia e qualità nei settori in cui operiamo. Siamo convinti che il confermato accordo sarà foriero di un'edizione partecipata e di successo''.

