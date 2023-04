A Napoli al via campagna per estensione reddito cittadinanza

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Attivisti di varie realtà di base dei movimenti sociali e a difesa dei beni comuni, precari e disoccupati sono scesi in piazza oggi a Napoli per lanciare la campagna per la difesa e l'estensione del reddito di cittadinanza.

I manifestanti dopo aver esposto uno striscione sulla facciata della stazione della cumana di Montesanto hanno attraversato le vie del mercato del quartiere distribuendo volantini e spiegano le ragioni dell'iniziativa.

"All'iniziativa di oggi - si legge nel volantino - ne seguiranno altre nelle prossime settimane a Napoli e nel resto d'Italia a partire dal sud grazie anche alla costruzione di una rete nazionale che darà battaglia al Governo Meloni impegnato in una vera e propria guerra ai poveri". I promotori della protesta hanno anche reso nota l'istituzione in diversi quartieri di Napoli di dieci sportelli di informazione rintracciabili sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100091205329953 .

