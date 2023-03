"Trailers",domani il video concerto del maestro Miro Abbaticchio

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Sarà un "evento unico", annunciano gli organizzatori, il video concerto "Trailers", che si terrà domani,̀ 31 marzo (ore 17.30), nell'ambito della rassegna musicale pomeridiana, proposta dal Teatro Diana di Napoli.

Atmosfere virtuali per grandi colonne sonore con il maestro Miro Abbaticchio. Il pianista compositore eseguirà una performance multimediale per tastiere, computer e immagini, incentrato sulle musiche da film. Celebri temi, da lui trascritti e arrangiati con tecnologie virtuali, sostenuti da immagini e video, trasporteranno il pubblico nelle scene di pellicole come "Odissea nello spazio", "Il Codice Da Vinci", "American Beauty", "X Files" e tante altre.

Il maestro Abaticchio, napoletano di nascita ma pugliese di adozione, ha scelto un genere poco praticato in Italia, "utilizzando le tecnologie - si afferma - per ricreare in studio una vera e propria orchestrazione completa. Suonando con le due mani, riuscirà a riprodurre i suoni di tutti gli strumenti, a volte perfino la voce umana. Un lavoro al quale si dedica da anni, realizzando progetti unici nel suo genere, dando vita a esecuzioni e videoproiezioni legati anche al territorio (come i Fari della Puglia) o alla musica ecclesiastica". In piedi, davanti alle tre tastiere, Abbaticchio suonerà opere di grandi autori, come Vangelis, Zimmer, Emerson, Newman e Morricone, nonché alcuni inediti di sua composizione.

"Per l'80 per cento suono dal vivo - spiega il musicista -accompagnato dalla programmazione, che ho registrato per ricostruire in studio un'orchestrazione completa. Solitamente i computer si usano nelle discoteche, io ho talmente stressato le macchine, spingendole all'eccesso, da creare quasi un'esecuzione umanizzata". Dopo i primi due album, "The quiet Land" e "Microm", presto uscirà il terzo,"Phasis", che sarà solo virtuale, distribuito su tutte le piattaforme digitali.

(ANSA).