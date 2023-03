'Medea' dal 31 marzo al 2 aprile al Teatro Instabile di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Medea da Euripide e Seneca con la regia di Gianmarco Cesario sarà in scena nel Teatro Instabile Napoli da domani, 31 marzo fino 2 aprile, con Rosalba Di Girolamo (Medea), Gianni Sallustro (Giasone), Nicla Tirozzi (Nutrice), Ciro Pellegrino (Creonte) e i giovani attori dell'Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema: Tommaso Sepe, Stefania Vella, Nancy Pia De Simone, Elisa Sodano, Roberta Porricelli, Noemi Iovino, Carlo Pio Sepe, Anna Franzese, Lucia Saviano, Sara Ciccone, Maria Rosaria Martinelli, Domenico Nappo, Enrico Anunziata, e ancora con i piccoli Giovanni Menna e Rachele Ambrosio (spettacolo prodotto da FdV-Fratelli di Versi in collaborazione con Talentum Production).

Medea la pazza, l'infanticida, la gelosa, l'assassina, la straniera: "Il nome del mito di questa donna è stato declinato in infiniti modi, e noi vogliamo metterli tutti insieme - spiegano gli autori - senza procedere in facili condanne o assoluzioni. Euripide, Apollonio, Seneca, Ovidio, e ancora Anouilh, Grillparzer, Christa Wolf, o von Trier e Pasolini, sono alcuni degli autori che ne hanno raccontato la storia, e noi partiamo proprio da Euripide e Seneca per costruire un lavoro di indagine psicologica, e cercare una nostra visione, senza rinunciare all'impianto tragico classico". Attori solisti e coro si incrociano per dare vita a una tragedia umana che, con gli occhi contemporanei, diventa tragedia collettiva di emarginazione, sangue e dolore.

L'ambientazione è una desolata spiaggia del mediterraneo, una Corinto che si avvicina alla siciliana Lampedusa o a una delle tante dove oggi sbarcano gli esuli dai Paesi d'origine, così come è successo a Medea e Giasone, costretti ad abbandonare le loro terre. Ma l'uomo, che non accetta la vita da rifugiato, ha appena abbandonato la moglie ed i suoi figli, per la scalata sociale: sposare la figlia del re Creonte. Medea, disperata, come una belva ferita medita la vendetta. Innamorata e disperata, come nella versione di Euripide, qui ha anche il piglio e la lucida follia dell'omologa senechiana, così come Giasone, è sicuramente l'egoista e solitario eroe della tragedia greca, ma anche l'esule debole, combattuto e vinto. (ANSA).