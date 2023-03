LDA il 31 marzo a evento a Napoli per riapertura R-Store

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Sarà il cantante e rapper LDA (pseudonimo di Luca D'Alessio) l'ospite d'onore domani, 31 marzo, a Napoli dell'evento promosso in Via Nisco (ore 17) per il nuovo look del punto vendita R-Store che riapre dopo un radicale restyling. Quasi 200 metri quadrati di superficie su due livelli e un nuovo layout. "Lo store di via Nisco - sottolineano i promotori dell'evento - è stato il primo ad aprire del network che conta oggi 33 punti vendita sul territorio italiano, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, di cui tre a Napoli, e sarà anche il primo Store Apple Premium Partner che aprirà in una delle prime tre principali città italiane". La giornata di domani sarà interamente dedicata al grande pubblico che R-store vuole ringraziare con una serie di promozioni speciali, gadget e special guest.

"R-Store è nata da una semplice idea: realizzare il futuro, ora. Con questa ambizione e con una forte passione per l'innovazione, abbiamo aperto il primo negozio a Napoli, proprio qui nel quartiere Chiaia, scegliendo Apple per garantire la miglior tecnologia e lavorando costantemente per offrire la miglior customer experience per i nostri clienti. A distanza di 15 anni, continuiamo ad essere motivati dalla stessa passione che ci ha spinto nel tempo a migliorare i dettagli e la customer journey dei nostri negozi con importanti investimenti. E' per noi un grande successo, che una realtà napoletana, si è potuta affermare sul territorio nazionale e che oggi offra 330 posti di lavoro" commenta Giancarlo Fimiani, ceo & founder R-Store.

(ANSA).