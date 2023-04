Insediata nuova vice prefetto vicario di Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 30 MAR - Si è insediata presso la Prefettura di Avellino il nuovo vice prefetto vicario. Maura Nicolina Perrotta, proveniente dall'Ufficio territoriale di governo di Isernia, dove ha ricoperto l'incarico di vicario del prefetto, nel corso della sua carriera professionale ha tra l'altro prestato servizio come coordinatrice della Commissione straordinaria per infiltrazioni mafiose presso il comune di Sparanise (Caserta) e, in qualità di commissario prefettizio, in diversi comuni della Campania. La nuova vice prefetto vicario è laureata in giurisprudenza e in scienze della politica. (ANSA).