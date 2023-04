Ingegnere si ribella alla rapina, spari in 'stile Gomorra'

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Ha sparato per vendetta di fronte alla resistenza della vittima, con una pistola impugnata allo steso modo dei personaggi della serie tv Gomorra, sparando all'altezza del bacino. Poteva decisamente andare molto peggio all'ingegnere napoletano che ieri si è opposto a un paio di malviventi i quali, approfittando del fatto che stesse facendo rifornimento gli volevano portare via lo scooter. La vicenda che solo per un caso fortuito non ha avuto esiti peggiori per la vittima, colpita solo alle gambe, è stata delineata in ogni suo particolare grazie a un video del sistema di videosorveglianza recuperato è passato al setaccio dai carabinieri.

Ad entrare in azione sono stati due banditi in sella a un grosso scooter: il primo, alla guida, indossava un casco mentre il secondo, il passeggero, aveva il passamontagna e in mano la pistola. Entrambi adesso sono ricercati dai militari dell'Arma.

L'ingegnere è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle gambe nell'ospedale del mare di Napoli. È ricoverato in prognosi riservata ma sembra ormai che la sua vita non sia più a rischio. (ANSA).