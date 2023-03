Guasto alla condotta, Capri al buio per un paio di ore

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - E' durato circa un paio di ore - tra le 16 e le 18 - il blackout che ha tenuto al buio Capri e Anacapri nel pomeriggio di oggi a causa del guasto occorso a una condotta dell'elettrodotto marino di Terna che da Torre Annunziata porta la corrente alla Penisola Sorrentina passando per Capri e Anacapri. Per sopperire all'emergenza si è deciso di far ricorso alla vecchia centrale a gasolio di Marina Grande, gestita da Sippic, che che si trova poco distante dalla centrale di trasformazione di Terna. "Alle 17.57 - come riferisce una nota di Terna - la rete ad alta tensione sull'isola di Capri è stata rialimentata".

La corrente, tuttavia, è stata ripristinata a macchia di leopardo e partendo dalle zone meno abitate, come la Certosa o alcuni quartieri del centro storico, in modo da evitare sovraccarichi e favorire un ritorno graduale.

Il problema - da quanto si apprende - ha riguardato solo l'isola di Capri e non le altre città servite dal cavo sottomarino che giunge nella Penisola Sorrentina. (ANSA).