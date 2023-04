Claudio D'Esposito (Wwf) aggredito nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Claudio D'Esposito, presidente del WwF Terre del Tirreno, è stato aggredito a Sant'Agnello (Napoli) e ricoverato presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia a Sorrento. A darne notizia, in Parlamento, è stato Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale Antimafia, oggi deputato M5s. L'episodio, di cui si è avuta notizia solo ora, è accaduto domenica in un condominio dove D'Esposito era ospite di una conoscente. "Ad aggredirlo - ha detto De Raho - un soggetto già condannato in passato per associazione camorristica. Claudio D'Esposito da anni denuncia le violazioni all'ambiente".

I carabinieri, allertati, hanno trovato D'Esposito a terra, subito è stato portato in autombulanza al vicino ospedale.

"Ho appreso la notizia dell'aggressione subita da Claudio d'Esposito, presidente del Wwf Penisola Sorrentina. Esprimo, a nome mio e dell'Amministrazione comunale di Piano di Sorrento - ha detto il sindaco, Salvatore Cappiello - vicinanza e solidarietà a Claudio, col quale ci sono state divergenze di vedute ma sempre nel rispetto dei ruoli e delle persone. Claudio è un punto di riferimento per la tutela dell'ambiente. Auspico che sia fatta chiarezza su ciò che è accaduto".

Una mobilitazione è prevista in questi giorni a Sorrento da parte di varie realtà per esprimere solidarietà "a chi da sempre si è battuto per quel patrimonio di inestimabile bellezza paesaggistica e ambientale come la costiera sorrentina". (ANSA).