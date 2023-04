Auto tampona camion, due feriti nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 30 MAR - È di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla Statale Ofantina, in provincia di Avellino. Per cause in corso di accertamento, un'auto, guidata da una 44enne residente a Calitri, ha tamponato un autocarro che la precedeva. L'incidente si è verificato nel territorio del comune di Morra de Sanctis. La donna è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lioni che l'hanno liberata. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata.

Rimasto ferito anche l'autista dell'autocarro, un 58enne residente a Sant'Andrea di Conza. Entrambi i feriti sono stati trasportati per le cure del caso all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. (ANSA)