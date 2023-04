A Napoli dal 6 al 9 ottobre la ventiduesima edizione di Vebo

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Forte della ripresa registrata nella scorsa edizione, si sta lavorando alla ventiduesima edizione di "Vebo", la Fiera Internazionale della bomboniera, della casa, del regalo e del design in programma dal 6 al 9 ottobre 2023 nella Mostra d'Oltremare di Napoli. "Venendo incontro alle necessità degli operatori del settore e confermando le caratteristiche di un evento B2B teso alla relazione professionale, alla creazione di nuove connessioni coi clienti e alla nascita di lead qualificati, Vebo 2023 - fanno sapere i promotori in una nota - concentra nell'ente fieristico numerosi settori merceologici. Tra questi industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore bomboniera, articoli da regalo, argento, complementi d'arredo di design, confetti e dolciaria, accessori, packaging, bigiotteria, cartotecnica, natalizio, ballon art party.

Puntando l'attenzione sul design del 2023 tra esperienze immersive e sostenibilità e ancora soffermandosi sui colori del nuovo anno e sugli aspetti del business design, nei padiglioni 1 - 2 - 3 - 3B - 4 - 5 - 6, la fiera si avvia verso l'obiettivo di superare i numeri della scorsa annata che ha registrato oltre 30mila visitatori (tra cui molti giunti dal Nord) ed un boom sui canali social. "Sono davvero soddisfatto - dice Luciano Paulillo, amministratore delegato della fiera e presidente delle Fiere Associate - di tornare per la ventiduesima edizione alla Mostra d'Oltremare. Fermamente convinto del grande ruolo svolto da Vebo nel settore, anche per il 2023 posso assicurare la partecipazione di tantissime aziende di prestigio per quello che rimane il primo evento internazionale creato appositamente per servire i diversi canali di distribuzione e acquisto.

Attestandosi alla luce del nuovo assetto nazionale, come l'unica manifestazione di riferimento in Italia dedicata al mondo della bomboniera, della casa, del regalo e del design, Vebo, anche per la prossima edizione si avvia a confermarsi come un prezioso spazio di confronto per i professionisti del settore". "Con un occhio sempre rivolto al futuro e all'evoluzione - aggiunge il presidente di Vebo, Marco Paulillo - anche per il 2023 abbiamo messo a punto un articolato programma capace di andare oltre gli aspetti commerciali e di soffermarsi pure sui risvolti culturali e sociali inerenti l'interessante e prolifico settore". Un evento che, con le iscrizioni ancora aperte e in fase di selezione sta già registrando, annunciano gli organizzatori, "un boom di nuovi espositori provenienti soprattutto dal Nord Italia. Ciò anche in considerazione dell'attuale quadro fieristico italiano che certifica Vebo come l'unica fiera di settore presente sull'intero territorio nazionale. In grado con le innumerevoli partecipazioni nazionali ed internazionali, di creare un indotto economico al settore turistico partenopeo, Vebo, pur rimanendo legata alla tradizione della bomboniera, si appresta ad offrire una diversificazione merceologica ancora più evidente sottolineando in particolare modo tutti gli aspetti del design moderno". (ANSA).