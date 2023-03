Mennea la leggenda,a Napoli un evento a 10 anni da scomparsa

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Pietro Mennea rappresenta un'icona etica anche per le giovani generazioni.

In occasione del decennale della sua scomparsa, si è inteso diffonderne il modello di vita e d'impegno fra i più giovani, stamattina, nella Sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli - Ministero della Cultura, diretto da Candida Carrino, con un incontro assai partecipato, dal titolo "Ma che sei, Mennea - Una leggenda dello Sport, un esempio per le giovani generazioni" realizzato grazie alla partnership con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) che ha mobilitato una folta rappresentanza di studenti, in particolare delle scuole superiori ad indirizzo sportivo.

L'evento, moderato da Rino Biazzo, è stato animato dalla partecipazione di chi conobbe bene il campione di Barletta, la "Freccia del Sud", a cominciare dalla moglie, Manuela Olivieri Mennea, che si è fatta promotrice delle idee del velocista anche quale principe del foro impegnato nella tutela dei cittadini da truffe finanziarie, con class action di successo.

Commovente per l'intero uditorio è stato l'intervento di Manuela Mennea, che, attraverso la fondazione intitolata al marito, persegue l'impegno di mantenerne viva la memoria, indicandone le virtù di perseveranza e integrità, prima ancora dell'uomo, oltre che del campione. Gli studenti hanno accolto con estremo interesse gli interventi che si sono susseguiti, in primis quello dell'olimpionica di atletica Rita Bottiglieri, che, con Mennea condivise i ritiri pre gara a Formia e che lo ha definito "un monaco buddista".

Il collegamento fra l'insegnamento delle scienze motorie nelle scuole e la parte agonistica giovanile che, in determinate occasioni, genera speranze dell'agonismo nei vari sport, anche in quelli definiti, a torto, "minori" è stato evidenziato da Riccardo Bottiglieri, coordinatore USR Campania per l'insegnamento delle Scienze Motorie. Altrettanto interessante è stata la testimonianza di Alfredo Pagano, già coordinatore tecnico dell'Isef di Napoli, ai tempi in cui il campione si laureò, un'istituzione per diverse generazioni di laureati all'Isef e in Scienze Motorie, ha evocato il suo giovane allievo, animato da una forte e inesauribile volontà di imparare. (ANSA).