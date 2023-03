Vassallo: Conte, ci sono state deviazioni di pezzi Stato

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Nella vicenda di Angelo Vassallo "ci sono state deviazioni in pezzi dello Stato. E non è la prima volta nella storia del nostro Paese". Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte partecipando ad una conferenza stampa indetta da parlamentari del suo partito sulla presentazione della relazione della Commissione Antimafia relativa all'uccisione del sindaco di Pollica.

"Vassallo - ha spiegato Conte - ha incrociato il malaffare ed ha cercato di contrastarlo. E' rimasto isolato, privato del sostegno delle Istituzioni e della comunità civile pagando con la propria vita il suo voler tenere il proprio territorio libero dal malaffare. La sua non è una vicenda solo meridionale o campana ma nazionale: non dobbiamo avere sindaci eroi ma persone sostenute dalle Istituzioni, perchè la storia ci ha insegnato che si diventa vulnerabili quando si rimane isolati".

Conte ha infine ringraziato i familiari di Vassallo ed i parlamentari M5S e la stampa "per aver mantenuto i riflettori su questa vicenda", ed "i giornalisti che hanno contribuito a far si che l'opinione pubblica sapesse". (ANSA).