Napoli-Eintracht, va ai domiciliari tifoso azzurro in carcere

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Va ai domiciliari Nicola Verolla, ultras dei "Vecchi Lions" del Napoli in carcere per gli scontri tra ultras tedeschi scoppiati in occasione della partita di Champions League tra Napoli e Eintracht disputata allo stadio Diego Armando Maradona.

A deciderlo è stata ieri la decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli. In carcere restano ancora i tre tifosi tedeschi, in attesa dell'udienza davanti ai giudici del Riesame.

Quattro dei cinque tifosi azzurri coinvolti nei tafferugli avvenuti tra piazza del Gesù e il lungomare sono stati difesi dall'avvocato Emilio Coppola. Gli ultrà tedeschi invece sono difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Daniele Tuffali, Simone Bonaldi e Serena Improta.

Ai napoletani vengono contestati i reati di violenza e lesioni nei confronti di pubblico ufficiale, lancio di oggetti atti a offendere e resistenza aggravata. A due dei tre tedeschi anche il reato di devastazione. (ANSA).