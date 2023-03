Movimenti disoccupati a Napoli, riprenderemo iniziative di lotta

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - "Il Movimento 7 Novembre e il 167 Scampia dopo gli scontri e le ripetute iniziative di lotta incontrano il Sindaco di Napoli e sottolineano che la disponibilità a riaggiornare l'interlocuzione con la Prefettura non è sufficiente a garantire la tregua delle iniziative". Lo affermano le due associazioni di disoccupati secondo cui "gli impegni assunti vanno mantenuti facendo tutti i passaggi necessari anche con gli altri enti senza scaricare sul movimento responsabilità che sono istituzionali. Pertanto, da subito, riprenderanno le iniziative di lotta", aggiungono le associazioni, che protestano per la mancanza di corsi di formazione per il lavoro.

L'incontro si è tenuto oggi a Palazzo San Giacomo con alcuni degli esponenti dei movimenti, mentre oltre cento persone aspettavano in Piazza Municipio, con il Comune protetto da un cordone di forze dell'ordine. La giornata di tensione si è poi conclusa senza scontri. In mattinata i disoccupati hanno occupato per protesta la sala del consiglio della Citta' metropolitana a Santa Maria la Nova. (ANSA).