Furto di energia elettrica nel Napoletano, cinque denunce

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Avevano realizzato allacci abusivi alla rete elettrica e per questo, in cinque, sono stati denunciati: sono tutti residenti del rione delle 'Case pesanti', a Giugliano in Campania. Il contatore non poteva rilevare i consumi e così ottenevano ogni giorno energia gratuita. Sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania a denunciarli per furto di energia elettrica. Tutte le manomissioni sono state rimosse; i denunciati dovranno pagare le somme indebitamente sottratte all'azienda erogatrice. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).