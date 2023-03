Carceri: Avellino, inuagurato campo sportivo polivalente

(ANSA)- AVELLINO, 28 MAR- È finita in parità, ma il risultato almeno in questa occasione era l'ultima cosa che contava per i giovani detenuti del carcere di Avellino che hanno inaugurato il campo sportivo polivalente sfidando i campioni della serie A di calcio a cinque dell'Asd "Sandro Abate". "È l'unica palla al piede -ha detto un giovanissimo e ironico detenuto napoletano- che vorremmo per la nostra vita alla ricerca del riscatto, per noi e per il dolore che abbiamo provocato ai nostri familiari".

L'impianto è stato realizzato con i fondi, cinquanta mila euro, del Dap. La direttrice del carcere di Avellino, Concetta Felaco, che "la creazione di un nuovo spazio libero di incontri e di socializzazione al servizio della comunità penitenziaria, segnerà l'avvio di nuovi percorsi alla legalità fondata sui valori dello sport e della competizione sportiva. "Il campo sportivo -ha concluso- è stato il frutto di un importante investimento dell'amministrazione penitenziaria realizzato con grande determinazione nello spirito costituzionale della finalità rieducativa della pena". Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il Garante regione delle persone detenute, Samuele Ciambriello e, in rappresentanza della Figc, Carmine Zigarelli". (ANSA)