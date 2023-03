Amministrative Pomigliano, M5s si candida a guida coalizione

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 28 MAR - Il M5s di Pomigliano d'Arco si candida a guidare una coalizione di centrosinistra, in fase di costituzione, per le prossime elezioni amministrative di maggio. In questi giorni, infatti, si sono susseguiti diversi incontri tra i pentastellati, gli esponenti di Pd, Europa Verde, Sinistra Italiana, Area Riformista, Per, Idea Pomigliano e Rinascita, per la costituzione di una coalizione di centrosinistra per vincere le prossime elezioni.

Agli incontri, per il Pd, ha partecipato Valerio Di Pietro, inviato dalla segreteria nazionale nella città delle fabbriche per la fase elettorale, dopo la spaccatura interna dovuta alle dimissioni del vicesindaco Eduardo Riccio, segretario cittadino dei Dem, e di uno dei consiglieri comunali del partito Democratico che ha firmato le proprie dimissioni insieme a quasi tutti gli esponenti della minoranza portando al commissariamento del Comune.

Intanto il M5s inizia a gettare le basi per la guida della costituenda coalizione di centrosinistra, sottolineando che il Movimento "è il primo partito a Pomigliano". "Questo riconoscimento - sottolineano i pentastellati - che gli elettori hanno espresso anche nelle ultime elezioni, comporta una responsabilità che noi assumiamo, consapevoli dell'importanza delle richieste di cambiamento che esprime chi continua a darci fiducia. Ecco perchè crediamo che sia giusto connotare il nostro compito in maniera specifica. Pensiamo che sia utile assumere un ruolo di coordinamento della costituenda coalizione". Dal M5s, inoltre, specificano di essere "pronti per guidare e organizzare le varie forze del tavolo di concertazione", per essere da garanti "della sintesi delle proposte della coalizione".

Intanto dal fronte opposto, si va delineando una larga intesa tra il centrodestra ed altre realtà politiche locali, della quale dovrebbero far parte anche i firmatari delle dimissioni di massa che lo scorso febbraio hanno portato alla caduta dell'amministrazione comunale guidata da Gianluca Del Mastro.

