Maltempo, corse a singhiozzo per Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA, 27 MAR - Collegamenti marittimi a singhiozzo nel golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteo marine: il forte vento di Ponente, che spira sino a 25 nodi, ha ingrossato il mare così che le compagnie di navigazione da stamattina hanno deciso di sospendere diverse collegamenti.

In particolare risultano cancellate diverse corse di aliscafo per Ischia e Procida effettuate dal Molo Beverello; risultano invece al momento regolari i servizi di collegamenti per le due isole operati con navi traghetto da Pozzuoli o dal molo napoletano di Calata Porta di Massa.

Secondo le previsioni meteo le condizioni del mare resteranno sfavorevoli sino al tardo pomeriggio così che anche la regolarità dei collegamenti marittimi potrebbe risentirne (ANSA).Un fortissimo vento di Libeccio, che ha flagellato Capri per l'intera notte con fortissime raffiche di vento e mare con onde alte 3 metri, hanno fatto saltare tutta la scaletta degli orari marittimi tenendo bloccati i collegamenti veloci tra Napoli e Capri. Unica eccezione è stata la nave lenta Naiade della compagnia Caremar che è partita da Capri alle 6.40 per rientrare sull'isola nonostante le pessime condizioni del tempo e in particolare del forte mare agitato e del vento di libeccio che ha colpito l'intera isola. La Naiade nonostante le avversità del tempo è riuscita ad entrare nel porto di Marina Grande, annullando però le successive partenze sino alle 18 di questa sera, se le condizioni meteo lo permetteranno visto che le previsioni prevedono un miglioramento.